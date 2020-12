Serie A UnipolSai, l’anticipo Happy Casa Brindisi-Carpegna Prosciutto Pesaro apre domani il 12° turno

La sfida tra Happy Casa Brindisi e- Carpegna Prosciutto Pesaro (sabato 19 dicembre ore 20, Eurosport 2 e Eurosport Player) apre la dodicesima giornata della Serie A UnipolSai.

I PRECEDENTI

Le due gare di Supercoppa di inizio stagione hanno portato a 36 i precedenti tra le due squadre.

17 le vittorie per Brindisi contro le 19 di Pesaro mentre nelle gare giocate al PalaPentassuglia i padroni di casa sono avanti per 10 vittorie a 9.

2907 i punti segnati da Brindisi e 2916 quelli di Pesaro nelle varie sfide giocate tra le due società

In campionato la New Basket Brindisi ha vinto le ultime 5 gare contro la VL Pesaro, mentre nelle due gare di Supercoppa una vittoria per parte.

In regular season Pesaro non vince a Brindisi dalla stagione 2016/17: Enel Basket Brindisi-Consultinvest Pesaro 93-94

ALLENATORI

11 i precedenti tra Vitucci e Repesa con l’attuale coach di Pesaro in vantaggio per 8 a 3

Legabasket.it