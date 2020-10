Serie A UnipolSai, le gare della domenica: alle 12 la doppia sfida tra gli ex Pozzecco e Sacchetti

La sfida delle ore 12 a Sassari tra Banco di Sardegna Sassari e Fortitudo Lavoropiù Bologna aprirà le gare della domenica nella quarta giornata della Serie A UnipolSai. Protagonisti sulle rispettive panchine Gianmarco Pozzecco e Romeo Sacchetti.

Banco di Sardegna Sassari – Fortitudo Lavoropiù Bologna (ore 12 Eurosport Player)

Nessuna vittoria in trasferta nella storia dei precedenti tra le due società: in casa Sassari ha vinto tutte le quattro gare giocate contro la Fortitudo.

In quattro gare Pozzecco e Sacchetti si sono incrociati sulle rispettive panchine, due pari il conto delle vittorie. Tra le quattro sfide anche lo 0-20 della stagione 2018/19 tra Sassari e Cremona per la squalifica di Pozzecco. Sacchetti ha anche allenato Pozzecco a Capo d’Orlando nella stagione 2007-08 in quella che è stata l’ultima stagione da giocatore di Pozzecco, conclusasi il 15 maggio 2008 in gara3 dei quarti di playoff tra Air Avellino e Pierrel Capo d’Orlando che vide la vittoria dei campani nella serie per 3 a 0. Oltre che giocatore della Fortitudo, Pozzecco ne è stato anche allenatore due stagioni fa.

Sacchetti è l’allenatore con più gare allenate e vinte sulla panchina di Sassari: 203 gare giocate in campionato e 121 vittorie. Con Sassari ha vinto 1 Scudetto, 2 Coppa Italia e 1 Supercoppa.

Aradori a 3 punti da quota 4800 in Serie A: è il giocatore con più punti segnati tra quelli che giocano in campionato.

Virtus Segafredo Bologna – UNAHOTELS Reggio Emilia (ore 17, Eurosport 2 e Eurosport Player)

51 gare giocate tra Virtus Bologna e Pallacanestro Reggiana, con la Virtus in vantaggio per 36 a 15. L’ultima vittoria di Reggio Emilia a Bologna contro la Virtus è datata 03/01/2016: Obiettivo Lavoro Bologna-Grissin Bon Reggio Emilia 67-77

Già due gare giocate durante i gironi di qualificazione della Supercoppa, finite con due vittorie della Virtus.

Tre i precedenti tra gli allenatori: le due gare di Supercoppa di questa stagione e il derby di Natale della scorsa stagione quando Martino era sulla panchina della Fortitudo. In tutte tre le gare è uscito vincente Djordjevic.

A|X Armani Exchange Milano – Virtus Roma (ore 17.30 Eurosport Player)

Sfida numero 93 tra Milano e Roma: 53 le vittorie dei lombardi e e 39 quelle dei laziali.

Tra le due società la finale scudetto della stagione 1982/83 (Roma 2-1), unico scudetto della Virtus Roma. La sfida delle metropoli è stata anche finale di Coppa Korac nella stagione 1992-93, vinta da Milano nel doppio confronto.

A Milano le due società si sono incontrate 46 volte con 31 vittorie dei padroni di casa: l’ultima vittoria di Roma a Milano è della stagione 2009/10, ed esattamente il 25 Aprile 2010: Armani Jeans Milano-Lottomatica Roma 64-66

22 i precedenti tra Messina e Bucchi: 14 le vittorie dell’attuale coach di Milano. Tra i due anche una finale di Coppa Italia giocata nella stagione 1999/2000 e terminata con la vittoria di Bucchi su Messina quando allenava la Benetton Treviso.

94 le gare allenate da Bucchi sulla panchina di Milano con 55 vittorie ottenute in campionato.

Acqua S.Bernardo Cantù – Umana Reyer Venezia (ore 18 Eurosport Player)

Cantù nelle sfide giocate in casa contro Venezia ha un record di 35 vittorie e 8 sconfitte. Nelle ultime 5 gare giocate in Lombardia Venezia ha ottenuto 4 vittorie, perdendo solo la gare della scorsa stagione. Nelle ultime 10 gare giocate tra le due società 8 vittorie di Venezia e 2 di Cantù.

Perfetta parità nei precedenti tra Pancotto e De Raffaele: cinque vittorie per parte nelle dieci gare giocate.

De Nicolao a 4 punti da quota 1500 in Serie A.

Happy Casa Brindisi – De’Longhi Treviso (ore 19, Eurosport Player)

Un solo precedente tra Brindisi e Treviso giocato nel girone di andata della scorsa stagione prima della interruzione del campionato (con vittoria di Brindisi 81 a 74).

Tutte giocate in campionato le 12 sfide tra Vitucci e Menetti, con 7 vittorie del coach di Brindisi e 5 dell’attuale allenatore di Treviso. Vitucci ha vinto le ultime 3 gare giocate contro una squadra allenata da Menetti.

Germani Brescia – Allianz Pallacanestro Trieste (ore 20.45, Rai Sport HD e Eurosport Player)

4 sfide giocate nelle ultime due stagioni i precedenti tra le due società. 3 vittorie per Trieste e 1 per Brescia che in casa ha un bilancio di 1-1

Tre i precedenti tra Esposito e Dalmasson giocati negli ultimi due anni, 2 a 1 le vittorie a favore del coach di Brescia. Panchina numero 60 per Dalmasson con Trieste in Serie A