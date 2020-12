Serie A UnipolSai: nell’anticipo Pesaro- Fortitudo Bologna la sfida dei due ex Repesa e Dalmonte

La undicesima giornata della Serie A UnipolSai si apre sabato 12 dicembre con una classica del nostro basket tra VL Pesaro e Fortitudo Bologna con le due squadre ora allenate da due ex, Jasmin Repesa e Luca Dalmonte che ha appena sostituito Meo Sacchetti sulla panchina della Fortitudo. La gara è in programma alle 20.30 con diretta su Eurosport 2 e Eurosport Player.

E’ la sfida numero 85 in Serie A tra VL Pesaro e Fortitudo Bologna: il bilancio delle vittorie è di 44 per Bologna contro le 40 di Pesaro. Nelle 40 gare giocate a Pesaro la VL è in vantaggio per 24 a 16. Nei due incontri giocati nella scorsa stagione due vittorie esterne.

Dalmonte torna su una panchina di Serie A dopo la stagione 2014/15 a Roma: il nuovo allenatore della Fortitudo Bologna ha all’attivo 414 gare allenate in Serie A con 190 vittorie. Dalmonte ha già allenato la Fortitudo per una gara, nella stagione 1996/97 vincendo il derby contro la Virtus Bologna. In più ha guidato la VL Pesaro dal 2009 al 2012. 11 i precedenti tra i due allenatori con Repesa che ha vinto 10 delle 11 gare. Unica vittoria di Dalmonte quella ottenuta con Cantù contro la Roma di Repesa nei playoff della stagione 2007/08.

Repesa è l’allenatore con più panchine e più vittorie in Serie A nella storia della Fortitudo Bologna. 174 le gare allenate da Repesa sulla panchina della F in quattro stagioni con 120 vittorie ottenute con 4 finali scudetto raggiunte e un titolo di Campione d’Italia.

