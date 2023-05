SF G2 Milano-Sassari, la sala stampa: le parole di Messina

Così Coach Ettore Messina ha commentato Gara 2 della semifinale dei playoff: “E’ stata una vittoria molto importante naturalmente, siamo partiti sbagliando qualche tiro aperto, questo ci ha innervositi e abbiamo finito per commettere altri errori, anche in difesa. Poi piano piano ci siamo sbloccati. Avevo detto alla squadra che l’anno scorso, contro Sassari, che era buona ma non così forte e in salute come adesso, avevamo spaccato Gara 1 nel terzo quarto e Gara 2 era stata equilibrata ancora nel quarto periodo. Le partite sono così, vanno vinte, qualche volta tiri molto bene e la spacchi, qualche volta non succede e allora devi trovare altri modi per vincere, prendendo un rimbalzo, mettendo due tiri liberi”.

Sulla prova di Gigi Datome: “Soprattutto ci ha fatto passare la paura. Nel momento in cui il loro vantaggio si stava stabilizzando sui sette-otto punti e se fosse continuata così sarebbe stata più complicata, lui ha segnato i canestri importanti. L’ho detto anche in spogliatoio”.

Sulla panchina dell’Olimpia: “Oggi non l’ho utilizzata tanto. Abbiamo una panchina lunga perché facciamo l’EuroLeague ovviamente e servono tante risorse. Ma Sassari usa anche lei dieci uomini, ha tante frecce al proprio arco e generalmente ha qualcosa da tutti i giocatori. Ma quando la partita diventa difficile, e oggi lo è stata, ogni allenatore istintivamente tende a usare solo i giocatori che pensa gli possano dare una chance migliore di vincere la partita. Mi dispiace perché ad esempio Stefano Tonut aveva giocato bene Gara 1 e avrebbe meritato di giocare di più anche stasera”.

Su cosa servirà in Gara 3: “Nel basket c’è una linea sottile tra avere pazienza, cioè non pretendere di fare troppo all’inizio del possesso, ed essere comunque aggressivi. Le grandi squadre, i grandi giocatori ci riescono, noi spesso ci riusciamo oggi non sempre. C’era come la sensazione che avvertissimo la necessità di rompere subito la partita. Invece loro erano pronti, aggressivi, era chiaro che avrebbero giocato meglio rispetto a Gara 1”.

UFF.STAMPA OLIMPIA MILANO