SF G3 Sassari-Milano, la sala stampa: le parole di coach Messina

Così Coach Ettore Messina ha commentato la vittoria di Sassari in Gara 3: “Faccio i complimenti alla Dinamo e a Coach Bucchi perché hanno disputato una stagione di alto livello, raggiungendo un’altra semifinale. Avevo la sensazione che fossero più forti, più profondi e atletici di un anno fa quando erano già eccellenti. Vorrei anche augurare il meglio a Jack Devecchi per la sua carriera che è stata importante e per quello che ha dimostrato come persona. Bravissimi i ragazzi, credo abbiano giocato una partita di alto livello. Abbiamo avuto una partenza eccellente, poi abbiamo resistito al loro ritorno, tenuto botta bene. Nel terzo quarto siamo entrati in campo contratti, ma dopo essere andati sotto sulla tripla di Bendzius la risposta è stata notevole. Siamo saliti di tono in difesa e in attacco abbiamo mosso la palla ancora meglio di prima, oltre a tirare con percentuali alte ma frutto di tanti tiri eseguiti in solitudine perché la nostra esecuzione è stata eccellente. Se penso che eravamo finiti sotto e poi alle dimensioni dei vantaggi che abbiamo costruito non sono forse sorpreso ma impressionato magari sì. E’ la terza finale consecutiva, non era scontata, è un bel segno di continuità come squadra e come club. Soprattutto lo è in una stagione così complicata per tanti motivi. Mi aspetto ovviamente di trovare la Virtus che mi sembra ad un passo. Sarà una finale difficile, penso equilibrata, in cui i dettagli avranno un ruolo fondamentale”.

UFF.STAMPA OLIMPIA MILANO