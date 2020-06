Sfuma Buscaglia alla VL, ma alla finestra ci sarebbe un coach pronto a tornare a Pesaro

Dopo che Buscaglia ha rifiutato il contratto pluriennale offertogli dalla VL, la ricerca del nuovo tecnico pesarese non si può fermare; sfumato quindi l’ex Trento e Reggio Emilia, i quotidiani locali tra cui il Corriere Adriatico riportano il forte interessamento da parte della società di Ario Costa verso altri due allenatori già visti nel massimo campionato italiano, le cui storie si sono intrecciate recentemente: la prima opzione, e quella più probabile, è quella di Alessandro Ramagli, già visto a Pesaro nel 2007, quando portò la VL alla promozione in Serie A. Pochi anni fa, il tecnico livornese ha riportato nella massima serie anche la Virtus Bologna, passando poi a Pistoia nel 2018; nell’anno successivo però Ramagli venne sostituito da Paolo Moretti, altro papabile coach sulla panchina marchigiana, che dopo l’esperienza toscana ha guidato la Viola Reggio Calabria ad un percorso netto in C Silver.

Sembra sfumata invece, l’opzione per il ritorno in biancorosso di Aza Petrović, che militò nella squadra marchigiana nella stagione ’87-’88 quando la Victoria Libertas vinse il suo primo scudetto; la causa sarebbe il doppio importante ruolo che dovrebbe ricoprire l’ex giocatore croato, dal momento che è anche il commissario tecnico della squadra Nazionale del Brazile

Per poter cominciare al più presto la composizione della squadra, il nuovo allenatore dovrà essere scelto in tempi brevi, quindi è lecito aspettarsi una fumata bianca entro la prossima settimana.