Simone Pianigiani: “Cosa posso volere di più dopo Siena? Avevo il rinnovo pronto con l’Olimpia Milano”

Simone Pianigiani ha parlato, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, trattando numerosi temi tra cui ovviamente le sue esperienze italiane.

Sull’Olimpia Milano:

“Avevamo fatto molto bene, eravamo imbattuti in campionato fino a dicembre e ai Playoffs di EuroLega ad una giornata dal termine. Gli infortuni ci hanno messo in seria difficoltà. Sono molto sereno se riguardo indietro, il progetto era in crescita ed avevo una proposta di rinnovo in mano, poi è cambiata la società e hanno deciso di cambiare i propri piani, più che comprensibile.”

Su Siena:

“Cosa posso volere di più dopo Siena? Sono nato lì, sono cresciuto dalle giovanili fino ad arrivare alle Final Four di EuroLega. Credo sarà molto difficile rivivere quelle emozioni.”

Sulla Cina:

“Non ho mai voluto allenare solo per avere un’esperienza. Cerco sempre qualcosa che mi stimoli e mi dia energia per fare bene, che sia per un giorno, per una settimana o per molto tempo…”