Sims si presenta : “Contento di ritrovare l’Italia e Martino “

“Un ingaggio che dimostra ancora una volta come la società sia pronta ad intervenire e sostenere questo progetto nel momento del bisogno” ha detto lo stesso Baroni, a cui si sono aggiunte le parole del Direttore Generale Filippo Barozzi: “Sims ha alle spalle una buona militanza nel campionato italiano sia in Serie A che in A2 ed ha già fatto vedere le sue qualità lavorando agli ordini di coach Martino. Si tratta di un atleta con caratteristiche complementari a quelle del suo pari ruolo Elegar: ci darà in attacco una maggiore dimensione interna e di post basso, aprendo spazi per i nostri esterni, mentre in fase difensiva sarà una presenza in protezione del ferro ed a rimbalzo”

Queste le parole di Henry Sims: “Sono davvero contento di tornare a giocare in Italia, un paese in cui mi trovo davvero bene ed un campionato che rispetto molto. Sono altresì estremamente galvanizzato dall’idea di giocare anche quest’anno per coach Martino, con cui ho sviluppato fin da subito un grande feeling alla Fortitudo. I miei mentori? Di sicuro mia madre per quel che riguarda la mia crescita personale, mentre a livello cestistico il mio riferimento è sempre stato Othella Harrington, lungo che è uscito come me da Georgetown ed ha poi avuto una lunga carriera Nba”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana