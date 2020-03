Stagione al capolinea per la LBA; la prossima sarà a 14 squadre?

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta l’indiscrezione che tutti ci aspettavamo, ma che speravamo non fosse vera: la LBA LegaBasket Serie A è già terminata, e non verrà assegnato nessun titolo.

Nei giorni scorsi si parlava del 16 maggio come termine ultimo della ripresa, ma la decisione della FIP di chiudere tutti i campionati regionali e giovanili (copiata poi anche dalla FIR del rugby) è stata premonitrice di quello che accadrà anche per i campionati nazionali.

Oltre al punto fondamentale della salute per tutti, dai giocatori, agli allenatori, agli arbitri e dirigenti, c’è anche quello dei roster ormai stravolti con la partenza di quasi tutti gli americani, di ritorno verso la propria patria.

Venezia, Sassari e la Virtus Bologna avevano provato a tenere aperta la porta del ritorno in campo, “ma senza levate di scudi” come si legge in Gazzetta, che poi fa notare come tutti i club, forse per la prima volta, hanno mostrato compattezza verso un unico obiettivo: la chiusura anticipata della stagione.

Non verrà assegnato lo scudetto, come giusto che sia, però ora il problema più grande è quello economico, dove si prospetta una perdita di almeno 40 milioni. Non ci saranno retrocessioni, quindi Pesaro e Trieste sarebbero sulla carta salve, però qui si apre un problema ancora più grosso: alla prossima Serie A potrebbero iscriversi solo 14 squadre, con tre società che sarebbero pronte ad autoretrocedersi per evitare il tracollo finanziario.

È un capitolo in divenire che verrà affrontato nei prossimi Consigli Federali FIP (perché poi farebbe un effetto cascata su tutti i campionati successivi fino a quelli regionali) ma, se quelle 2-3 squadre in difficoltà decidessero veramente di scendere in A2, allora potrebbero essere ammesse le squadre della seconda serie che al momento dello stop guidavano i due gironi (Ravenna e Torino), ammesso che siamo pronte ad affrontare economicamente la Serie A.

Nelle prossime settimane verrà stilato un nuovo calendario e verranno improntate le nuove DOA per la stagione 2020/21 che ci faranno capire qualcosa di più sul futuro della LBA e di tutti i campionati a seguire.