Mario Canfora de La Gazzetta dello Sport lancia la bomba: se resta tutto così e la stagione non riprende (come sembra ormai assodato), allora il prossimo anno si rischia una stagione LBA da sole 14 squadre, visti i problemi economici di tre società.

Da capire se ci saranno due promozioni (Ravenna e Torino, prime dei rispettivi gironi di A2 al momento dello stop) per raggiungere quota 16 squadre in LBA, oppure si opterà per una Serie A con 14.