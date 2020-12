Stasera su Eurosport 2 la sfida tra Brescia e Fortitudo Bologna

La decima giornata della Serie A UnipolSai si apre stasera alle 20 con l’anticipo di Brescia tra Germani e Fortitudo Lavoropiù Bologna (diretta Eurosport 2 e Eurosport Player).

E’ la gara numero 22 tra le due società, 2 sono state giocate nella scorsa stagione e le altre 20 tra il 1974 e il 1992: 10 le gare giocate a Brescia, con sette vittorie dei padroni di casa contro le 3 di Bologna. Nella scorsa stagione una vittoria per parte, Brescia ha vinto la gara in campionato e la Fortitudo la gara dei quarti di finale di Final Eight.

I due allenatori Buscaglia e Sacchetti si sono già affrontati 14 volte in Serie A: 10 le gare in regular season e 4 nei playoff con Buscaglia che guida nel conto della vittorie per 8 a 6. Buscaglia torna sulla panchina di una squadra di Serie A dopo la stagione scorsa con Reggio Emilia e le 5 precedenti con Trento con cui ha raggiunto due finali scudetto: sinora ha allenato 211 gare in Serie A ottenendo 116 vittorie. Nella Fortitudo Banks è a 5 punti da quota 3000 in Serie A.

Legabasket.it