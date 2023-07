Stefano Gentile sarà il capitano della Dinamo Sassari

“Il capitano è il cuore e la “cazzimma” di una squadra, è l’ultimo ad arrendersi, è quello che dà l’esempio e che deve sapere esattamente cosa rappresenta”

Inizierà la sua sesta stagione in Dinamo. Ha collezionato 245 presente con oltre 1.300 punti, diventando uno dei punti di riferimento della squadra dentro e fuori dal campo. Si è esaltato nei playoff 2019, è stato prezioso grimaldello nei successi in Fiba e Supercoppa, ha sofferto, ha recuperato, si è sempre messo a disposizione, cercando di aiutare la squadra in qualunque ruolo. Ha trovato la sua perfetta dimensione giocando da guardia che potesse creare e avere impatto partendo dalla panchina, ha l’esperienza, la personalità e il carattere per imporsi da capitano, che è una grande responsabilità dopo le 8 stagioni consecutive sotto la guida di Jack Devecchi e la nomea di predecessori altisonanti come Rotondo e Vanuzzo.

Non possiamo che fargli un grande in bocca al lupo, che la sua “sesta” in Dinamo all’esordio da capitano possa regalargli una super stagione.

Stefano Gentile è il nuovo capitano della Dinamo!

