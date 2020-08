Su Dinamo Tv saranno trasmesse in diretta tutte le partite del City of Cagliari

La Dinamo Banco di Sardegna si prepara al debutto sul campo: giovedì, a Cagliari, gli uomini di coach Gianmarco Pozzecco esordiranno sul parquet nella decima edizione del City of Cagliari. A sfidarsi sul parquet del PalaPirastu saranno, insieme ai giganti del Banco, Olimpia Milano e Reyer Venezia in un triangolare di lusso. Come nelle passate edizioni Dinamo Tv trasmetterà in esclusiva le sfide del City of Cagliari permettendo a tifosi e appassionati di vivere questo antipasto di campionato: un servizio reso possibile grazie alla collaborazione con Directa Sport che metterà al servizio del popolo biancoblu la competenza e la passione del suo team unito a quello di Dinamo Tv.

Il programma. La decima edizione del City of Cagliari, appuntamento tradizionale del precampionato isolano, sarà un triangolare con tre delle protagoniste del basket nostrano degli ultimi anni. A sfidarsi sul campo di via Rockefeller saranno la Dinamo Banco di Sardegna, le scarpette rosse dell’Olimpia Milano e la Reyer Venezia: un triangolare di lusso prima del via della Supercoppa Italiana, divisa in gironi da quattro squadre, che aprirà ufficialmente la stagione 2020-2021. Start fissato giovedì 20 agosto: ad aprire le danze sarà el clasico tra Dinamo e Olimpia, sfida diventata ormai appuntamento fisso del campionato nostrano; proprio attraverso le sfide con le scarpette rosse sono passati importanti traguardi della compagine isolana. Venerdì spazio alla sfida tra Milano e Venezia mentre sabato ultima partita in programma tra Banco di Sardegna e Reyer Venezia, nel remake della finale scudetto 2019 e dell’ultima finale di Supercoppa.

Ecco il programma completo:

Giovedì 20 agosto ore 20:30 Dinamo Banco di Sardegna-Olimpia Milano

Venerdì 21 agosto ore 20:30 Reyer Venezia – Olimpia Milano

Sabato 22 agosto ore 20:30 Dinamo Banco di Sardegna – Reyer Venezia

