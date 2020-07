Su Sky Sport Arena arrivano le repliche “storiche” di LBA e Coppa Italia

In attesa di basket giocato, una bella iniziativa lanciata da Sky Sport. In questi giorni stanno infatti andando in onda alcune partite storiche che hanno scritto la storia della nostra pallacanestro italiana sul canale Sky Sport Arena (204). Dopo Milano-Fortitudo Bologna finale scudetto del 2005, Treviso-Bologna del 2006, Avellino-Virtus Bologna di Coppa Italia del 2008 e Napoli-Roma di Coppa Italia del 2006, ecco i prossimi appuntamenti:

VENERDI’ 17 LUGLIO

h. 14.00 Semifinale Coppa Italia 2007 Treviso vs Siena

h 20.30 Semifinale Gara 3 2007 Siena vs Roma

SABATO 18 LUGLIO

h. 13.30 Semifinale Coppa Italia 2007 Milano vs Virtus Bologna

DOMENICA 19 LUGLIO

h 17.15 Semifinale Gara 5 2006 Fortitudo Bologna vs Napoli

MARTEDI’ 21 LUGLIO

h 20.30 Finale Gara 6 2017 Trento vs Venezia