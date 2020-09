Supercoppa LBA F4, Djordjevic: “E’ una competizione che porta ad un titolo, quindi per noi è importante”

Le parole di Coach Djordjevic alla vigilia delle Final Four di Supercoppa.

“E’ la vigilia della partita più importante della nostra vita, come dico sempre di ogni singola partita che giochiamo. La Final Four è un segnale, una competizione giocata bene malgrado le difficoltà, quelle che sono lì sul tavolo per tutte le squadre così come anche per noi. Abbiamo qualche problema fisico, Alibegovic ha avuto una distorsione, non si allenerà ma penso che domani ci sarà. Cose che capitano a tutte le squadre, problemi li ha avuti anche Sassari, squadra che io rispetto moltissimo e che sta portando avanti con continuità il suo progetto. E’ una competizione che porta ad un titolo, quindi per noi è importante.”

Ufficio Stampa Virtus Bologna