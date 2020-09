Supercoppa LBA: ecco i provvedimenti disciplinari

Eurosport Supercoppa

Girone B – Fase Qualificazione. Sesta giornata

Gare del 13 settembre 2020

ALEKSANDAR DJORDJEVIC (allenatore SEGAFREDO BOLOGNA). Squalifica per 1 gara, sostituita con ammenda di Euro 3.000,00 per aver tenuto un comportamento irriguardoso nei confronti degli arbitri a seguito dell’espulsione per somma di falli tecnici e per non essersi recato negli spogliatoi, restando nel tunnel di accesso agli stessi.

VANOLI CREMONA. Ammenda di Euro 750,00 per esposizione di striscione offensivo.

Ufficio Stampa FIP