Supercoppa LBA: la Finale di domenica in chiaro per tutti

Milano, 18 settembre 2020 – Giunge al termine il trofeo che, con la partnership di Eurosport, celebra i 50 anni della Lega Basket con una grandissima novità per tutti gli appassionati: la finalissima sarà trasmessa live domenica 20 settembre alle 17:55 sul canale NOVE.

A contendersi il titolo ci saranno le vincenti delle semifinali previste per venerdì 18 settembre tra Ax Armani Milano-Umana Reyer Venezia e Dinamo Sassari-Segafredo Bologna: appuntamento consueto in diretta su Eurosport 2 (canale 211 di Sky disponibile anche su Dplay PLUS e DAZN) e su Eurosport Player dalle 18.

Domenica 20 settembre su NOVE collegamento previsto dalle 17:55 con anticipazioni e curiosità in vista della finale: la telecronaca è affidata ad Andrea Solaini e Andrea Meneghin. Da bordo campo della Segafredo Arena di Bologna, Giulia Cicchinè intervisterà i protagonisti della finale in compagnia di Guido Bagatta. Inoltre, per la prima volta nella storia del basket italiano, 9 telecamere consentiranno al pubblico di Eurosport e NOVE di seguire la finale da ogni angolazione possibile.

