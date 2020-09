Supercoppa LBA: Milano – Venezia, coach De Raffaele:”Si va per provare a vincere questo trofeo”

“Quella di venerdì è una partita secca di semifinale semifinale, quindi noi, pur conoscendo benissimo le qualità degli avversari, andremo per fare il meglio possibile, con grande rispetto, ma anche con il desiderio di portare a casa il massimo risultato possibile, perché si va per provare a vincere questo trofeo. Sappiamo quanta qualità abbia Milano; però sotto questo aspetto, come dico sempre in questi casi, questo si traduce in un grande stimolo, in una grande possibilità di giocare contro una squadra di livello e misurarsi con i migliori. Quindi ci sono tante componenti che autoalimentano gli stimoli.

Parlando invece tecnicamente, è naturale che servirà una partita speciale, perché ci sono tante situazioni da dover affrontare, con qualità diffusa in tanti ruoli. Credo però che l’impatto fisico e la capacità di giocare una partita intera con un livello fisico molto alto possa essere una delle chiavi che ci può permettere di essere competitivi all’interno della stessa sfida”.

