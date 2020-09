Supercoppa LBA – SF1:la sala stampa con De Raffaele e Messina

Per prime riportiamo le dichiarazioni di coach De Raffaele

A seguire le dichiarazioni di Ettore Messina

L’Olimpia con una prova da 14 palle rubate (quattro a testa di Punter e Delaney), 18 rimbalzi offensivi, 27 tiri liberi segnati pur sbagliandone 1o e tenendo la Reyer a 5/20 da tre per l’intera gara, ha conquistato la finale di Supercoppa battendo la Reyer. La finale sarà la sesta nelle ultime sei Final Four giocate dal club. “Sono molto contento – ha detto Coach Ettore Messina alla fine -, direi che abbiamo giocato un primo tempo di alto livello, poi nel secondo ci è venuto un po’ il braccino corto, come succede qualche volta ai tennisti, ma la difesa, la difesa che quest’anno vorremmo fosse una nostra caratteristica, ci ha permesso di conservare sempre un buon margine di vantaggio, quasi sempre in doppia cifra. Per cui sono contento, adesso abbiamo un’altra partita, una finale, che proveremo a interpretare nel modo giusto”.

