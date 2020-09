SUPERCOPPA LBA – Varese-Cantù a porte aperte, ma senza tifosi della provincia di Como

Pallacanestro Varese comunica che in base all’ordinanza n° 599 della Regione Lombardia, in occasione della partita Openjobmetis Varese-Acqua S.Bernardo Cantù prevista per domani, venerdì 4 settembre 2020 alle ore 20:30, la Enerxenia Arena potrà ospitare un numero ristretto di tifosi con postazioni distanziate nel rispetto delle norme anti-COVID.

Per motivi di ordine pubblico le autorità competenti hanno disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Como e l’attivazione della vendita dei biglietti online.

PRELAZIONE FAN KIT

I tifosi che hanno acquistato il FAN KIT potranno acquistare i biglietti venerdì 4 settembre esclusivamente presso la Biglietteria della Enerxenia Arena dalle ore 9 alle ore 16. Sarà obbligatorio presentare il coupon che dà diritto all’acquisto di un solo biglietto e un documento di identità valido. Sarà altresì obbligatorio presentare il modulo già compilato che potete scaricare QUI. Si raccomanda di mantenere il distanziamento interpersonale nella fase di acquisto

Come da ordinanza, la biglietteria non potrà essere aperta a ridosso dell’inizio dell’evento.

TARIFFE

Parterre – € 80;

Tribuna Gold e Silver – Intero: € 30. Under 14: € 14;

Galleria – Intero € 20. Under 14: € 10;

Curva Nord – Intero € 20. Under 14: € 10.

Il settore Curva Nord verrà per l’occasione numerato. Sarà obbligatorio mantenere il proprio posto.

NORME DI COMPORTAMENTO

Si raccomanda di mantenere il distanziamento interpersonale nella fase di ingresso all’arena.

All’ingresso della Enerxenia Arena sarà necessario presentare l’autocertificazione compilata che è possibile scaricare QUI.

All’ingresso della Enerxenia Arena un addetto misurerà la temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5°.

Sarà obbligatorio sedersi al posto assegnato e indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.

Si raccomanda di uscire ordinatamente seguendo le indicazioni degli addetti alla sicurezza.