Svolta Brescia, la famiglia Ferrari subentra a Bragaglio-Bonetti. Quali sono gli scenari futuri?

E’ stata Graziella Bragaglio, assieme al marito Matteo Bonetti, a darne annuncio sul sito web della società qualche giorno fa. Il Basket Brescia Leonessa cambia proprietà, passando dalle mani della coppia a quelle della famiglia Ferrari, proprietaria di Germani S.p.a., azienda di autotrasporti bresciana che negli ultimi anni è stata title sponsor della Leonessa.

E’ la fine di una storia durata 11 anni. Era il 2009 infatti quando il Basket Brescia Leonessa venne fondato. Dieci anni più tardi Brescia, partita dalla terza serie nazionale, è nel panorama cestistico italiano con un ruolo da protagonista e il merito va riconosciuto soprattutto a Bonetti e Bragaglio, capaci negli anni di portare la propria squadra in Europa nonostante mille difficoltà che la gestione di un’azienda sportiva comporta. Ora, per il passaggio mancano solo le ultime formalità e l’annuncio ufficiale, rallentato dalla solita burocrazia che attanaglia il nostro Paese. Il nuovo assetto societario, che vede i Ferrari e Germani S.p.a. entrare come nuovo socio di maggioranza del Basket Brescia Leonessa, vedrà probabilmente salire Mauro Ferrari, attuale AD di Germani e figlio del presidente e fondatore dell’azienda Faustino, ad apice dell’organigramma societario della società cestistica bresciana. Confermato Sandro Santoro nel ruolo di general manager, così come tutto lo staff tecnico, in blocco dalla scorsa stagione, con i ruoli ben saldi di Vincenzo Esposito come head coach e Giacomo Baioni come suo primo assistente.

Il nuovo assetto societario pare aver rallentato il mercato in entrata della squadra lombarda, che ha salutato uno dopo l’altro Landsowne, Trice, Laquintana (bel colpo assestato da Trieste) e Horton (anche Zerini non è certo della permanenza), non ha rifirmato Cain e ha soprattutto visto partire il suo giocatore migliore della scorsa annata: Abass. Gli sforzi per tenere il miglior giocatore italiano del campionato ci sono stati, ma la concorrenza della Virtus Bologna è stata troppo agguerrita per poter essere arginata.

Dopo i movimenti in uscita e l’annuncio della partecipazione alla prossima EuroCup, Brescia ha iniziato i colpi in entrata. Tyler Kalinoski, guardia classe ’92 è ufficiale e ricoprirà il ruolo di “due” titolare. Vicinissimi, secondo i giornali locali, anche gli annunci di Kenny Chery, playmaker canadese in uscita da Nanterre e Giordano Bortolani, promettente classe 2000 in arrivo in prestito da Milano e che dovrebbe essere il cambio di Kalinoski. Chery, invece, ricoprirà il ruolo di playmaker titolare, cucendo su Luca Vitali il ruolo di sesto uomo. Vedremo se il play bolognese, abituato negli ultimi anni a un ruolo da protagonista, riuscirà ad adattarsi a un ruolo con il quale in carriera ha talvolta faticato, preferendo far girare la squadra ai suoi ritmi per la maggior parte dei minuti di gara. Il sostituto di Abass pare essere Drew Crawford, in uscita da Milano e MVP della LBA 2018-19 con la Vanoli Cremona. Mancano i due lunghi per completare un quintetto che andrebbe poi integrato con i confermati Sacchetti e Moss, oltre con l’ormai certo ritorno di Christian Burns come pivot di riserva. Insomma di delinea un 6+6 che è condizione fondamentale (fin da ottobre) per avere un roster competitivo sia sul fronte nazionale che europeo. La nuova Brescia non vuole farsi trovare impreparata in questa sua nuova era griffata Ferrari e Germani.