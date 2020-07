Svolta Cantù, Roberto Allievi nominato nuovo Presidente

Il Consiglio di Amministrazione di Pallacanestro Cantù, nel corso dell’ultima seduta, ha accettato le dimissioni dalla carica di Presidente di Davide Marson e ha scelto Roberto Allievi come nuovo Presidente del club.

L’intero CdA desidera ringraziare Davide per l’energia e l’entusiasmo dimostrati nel suo anno di Presidenza, cruciale per la sopravvivenza della società. Il fondatore della MIA, che rimarrà comunque membro del Consiglio, si dedicherà ora con identico impegno, da Vicepresidente di Cantù Next S.p.A., al progetto di costruzione del nuovo Palasport, che sta per entrare nella fase più importante.

Roberto Allievi, dodicesimo Presidente della gloriosa storia della società bianconlù, metterà la sua grande esperienza di dirigente sportivo, in cui ha rivestito anche l’incarico di “numero uno” della Lega Basket dal 1994 al 1996, al servizio del club che sotto la guida dell’indimenticato padre Aldo ha conosciuto un trentennio di incredibili successi. A lui il Consiglio di Amministrazione di Pallacanestro Cantu` desidera rivolgere i migliori auguri per questa nuova avventura.

«Sono onorato – commenta Allievi – di aver ricevuto questo consenso da parte di tutto il CdA, significa che c’è fiducia sulla mia persona e sul mio progetto, che avrò modo di consolidare e portare avanti, dopo diciotto mesi di ottimo lavoro. Sono pronto e siamo pronti per mettere le basi del futuro».

Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato come nuovo Vicepresidente Walter Sgnaolin, che si affianca ai due Vicepresidenti confermati Sergio Paparelli e Angelo Passeri, che opereranno con differenti deleghe per creare un’organizzazione societaria sempre più strutturata ed efficace, anche alla luce dell’annunciato maggiore impegno dell’Amministratore Delegato, Andrea Mauri, all’interno di Cantù Next S.p.A.

Il nuovo Presidente incontrerà i giornalisti nella conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti, che si terrà mercoledì 22 luglio alle ore 11:00 nella sala conferenze dell’Hotel Canturio, in via Vittorio Vergani 28, a Cantù.

Uff.Stampa Pall.Cantù