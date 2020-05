Svolta Fortitudo Bologna: via dal PalaDozza, prossima stagione alla Unipol Arena

Fortitudo Pallacanestro comunica che le partite casalinghe di campionato, Champions League e Supercoppa della stagione sportiva 2020/21 verranno disputate all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

La scelta di spostarsi nuovamente in uno dei migliori impianti d’Italia per dimensioni e polifunzionalità è legata

soprattutto all’imprescindibile necessità di garantire al maggior numero di appassionati possibile di assistere alle partite casalinghe della nostra prima squadra, desiderio impossibile da realizzare al PalaDozza con i tantissimi ‘sold out’ registrati nelle precedenti stagioni. Fortitudo Pallacanestro ringrazia Unipol Arena per la totale disponibilità e collaborazione dimostrate per giungere alla definizione dell’accordo

Uff.Stampa Fortitudo Bologna