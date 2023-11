Tanti gli infortuni in casa Reyer Venezia, ma la stagione comunque nel complesso sorride

Inizio di stagione complicata per gli orogranata, ma stando ai numeri vale solo per il numero di infortuni “collezionati” fino ad oggi visto il record di 9-6 tra campionato e EuroCup (6-2 in LBA e 3-4 in Europa)

Brutto scivolone quello di ieri sera in casa dell’Olimpia Milano in formato Eurolega e quindi almeno per oggi difficilmente gestibile in LBA. Sconfitta quindi che non deve allarmare l’ambiente e gli addetti ai lavori in quanto il roster di Venezia che già privo di Parks ha dovuto registrare l’assenza di Spissu per un colpo ricevuto a Vilnius.

Kyle Wiltjer: infortunio al ginocchio, 3 partite saltate (Londra, Pesaro, Parigi)

Giga Janelidze: infortunio lombare, 4 partite saltate (Pesaro, Parigi, Cremona, Tel Aviv)

Marco Spissu: infortunio alla spalla, 1 partita saltata (Parigi) + infortunio coscia destro, 2 partite saltate (Milano, in dubbio per Prometey)

Alex O’Connell: infortunio alla caviglia, 3 partite saltate (Parigi, Cremona, Tel Aviv) + colpo terrificante al naso che gli ha impedito di allenarsi per una settimana nonostante abbia giocato sul dolore a Istanbul e Pistoia

Jordan Parks: infortunio lesione muscolare al bicipite femorale, 5 partite saltate (Varese, Besiktas, Pistoia, Lubiana, Brindisi) + bronchite, 3 partite saltate (Vilnius, Milano, Riga). Considerando che ha saltato Treviso per nascita figlio Parks ha giocato solo 3 partite di campionato e non gioca dal 24 ottobre.

Jeff Brooks: influenza, 1 partita saltata contro Lubiana.

Aamir Simms ha giocato sul dolore per un problema al ginocchio le partite di Pistoia e Lubiana.

Contro Pistoia De Nicolao ha giocato con febbre alta, mentre contro Lubiana Tucker aveva 39. Sempre contro Lubiana non c’era nemmeno coach Spahijae coach Molin è stato stoico ad andare in panchina.

In ultima, ma solo per ordine di tempo, si aggiunge Barry Brown Jr che domani fa esami per il problema all’adduttore riscontrato ieri contro l’Olimpia.

23 le partite complessive saltate da inizio stagione dai giocatori orogranata. Considerando che si sono giocate 8 di campionato e 7 di EuroCup il numero è veramente alto e nel tutto solo per Parks e Brown si tratta di infortuni muscolari.

LE uniche due partite su cui coach Spahija ha potuto contare sul roster al completo sono state vs Tortona (W+16) e Badalona (W+14)