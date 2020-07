Tanti i nomi caldi per il mercato di coach Repesa, alla guida di Pesaro

Dallo sbarco di coach Repesa in riva all’Adriatico, a Pesaro si è cominciato a respirare una nuova aria, che solo un allenatore così esperto poteva portare; tuttavia, i giocatori sotto contratto per la nuova stagione sono solo Zanotti, Delfino e Drell con quest’ultimo che ha clausola che gli permetterebbe di lasciare l’Italia per volare oltreoceano alla ricerca dell’ingresso in NBA.

Nonostante le poche firme ufficiali, non mancano però i numerosi contatti che la società sta tenendo con diversi giocatori italiani e non: i nomi esteri che piacciono alla società sono quello di Tyler Cain, importante pivot d’area, ormai fuori dai piani di Brescia e Trevor Lacey che proprio Pesaro lanciò nel mondo della pallacanestro europea nel 2015.

C’è molto più movimento invece per il mercato degli italiani, con la VL che discute da giorni con Filippo Baldi Rossi, che al picco della sua carriera cerca una piazza che possa offrirgli un ruolo non marginale. L’obiettivo della squadra pesarese è quello di trovare un giocatore italiano che possa partire titolare e per questo motivo, l’altro importante nome accostato alla società marchigiana è quello di Michele Vitali, conteso tra Pesaro, Trento ed il mercato spagnolo che aveva già assaggiato prima del suo approdo a Sassari. Tra gli esterni invece i nomi caldi sono quelli di Baldasso, che è l’unico giocatore sotto contratto con Roma che ancora non ha formalizzato l’iscrizione alla prossima serie A, e Tambone dato ormai in uscita da Varese.

I nomi sono tanti, e quasi sicuramente la prossima settimana sarà quella decisiva per almeno un paio di firme, andando ad evitare la potenziale concorrenza di Cremona e Roma che dovranno comporre il nuovo roster, ma non prima di aver confermato l’adesione al prossimo campionato di Serie A.