La Virtus Roma comunica che gli esami a cui si è sottoposto nella mattina di oggi Chris Evans, in seguito a un infortunio occorsogli nell’allenamento di ieri sera, hanno rivelato la rottura del

tendine d’Achille della gamba destra.

Lo staff medico virtussino in queste ore sta valutando tempi e modalità dell’intervento.

In bocca al lupo per una pronta guarigione, Chris!

–

Ufficio stampa Virtus Roma