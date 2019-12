Teodosic-Markovic: mai nella storia due compagni di squadra con 10 assist a testa nella stessa gara

E’ la prima volta nel campionato di Serie A che due giocatori della stessa squadra realizzano 10 assist a testa nella stessa gara. Stefan Markovic e Milos Teodosic hanno fatto registrare insieme 20 assist nella gara di ieri sui 24 totali della Virtus (83% del totale della squadra). Era già successo che due giocatori realizzassero 10 o più assist nella stessa gara ma sempre con maglie differenti. In attesa delle gare di oggi della quindicesima giornata, dopo l’anticipo di ieri Teodosic e Markovic sono i due leader nella classifica degli assist della stagione rispettivamente con una media di 6.5 e 6.1

Nella storia del derby di Bologna solo Gianmarco Pozzecco era andato in doppia cifra per assist, ne aveva realizzati 14 nella gara di andata della stagione 2002/03 vinta dalla Fortitudo per 80 a 71.

Legabasket.it