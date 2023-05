Milos Teodosic raggiunge le 100 presenze in LBA

By

È un traguardo significativo quello raggiunto da Milos Teodosic in occasione della gara 3 di quarti di finale playoff giocata ieri sera dalla Virtus Segafredo Bologna contro l’Happy Casa Brindisi.

Sul parquet del PalaPentassuglia infatti il playmaker classe 1986 di Belgrado ha raggiunto le 100 presenze tonde in Serie A con la maglia delle V Nere, squadra in cui milita dalla stagione 2019/20.

Da quell’annata (conclusa con 18 gettoni e 15.1 punti e 6.1 assist di media), l’esterno balcanico ha messo assieme 37 partite giocate (a 13.9 punti di media) nel massimo campionato italiano 2020/21, 32 (con 10.2 punti) lo scorso anno e 15 presenze (producendo 10.1 punti) fino a questo punto nel 2022/23.

Vincitore di uno scudetto, due Supercoppe Italiane e un Eurocup con il team felsineo, Teodosic è stato indubbiamente uno dei giocatori di maggior impatto che abbiano vestito la canotta bianconera negli ultimi quattro anni, un periodo questo che è bastato all’ex Olympiacos e CSKA Mosca per diventare, con Marco Belinelli, Alessandro Pajola e Kyle Weems, il quarto giocatore nell’attuale roster a disposizione di coach Sergio Scariolo a vantare un numero di presenze in Serie A in tripla cifra coi bolognesi.

legabasket.it