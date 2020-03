Tesserato Corey Webster, ci sarà sabato contro Sassari

La Virtus Roma comunica che l’atleta Corey Webster è stato tesserato in tempo utile e sarà disponibile a scendere in campo già nella sfida di sabato con Sassari.

La Società ringrazia sentitamente la rappresentanza diplomatica di Wellington (Nuova Zelanda) per la professionalità e la celerità con la quale ha collaborato per l’espletamento delle pratiche necessarie all’ottenimento del visto, così come l’Ufficio Immigrazione di Roma, l’ufficio Tesseramento FIP, la LegaBasket, il CONI e gli agenti del giocatore.

Le parole del Direttore operativo, Francesco Carotti: «Ci tengo a ringraziare personalmente e a nome del club il Consolato italiano a Wellington, perché ci ha permesso di tesserare Corey in tempo e con un fuso orario che certo non ci favoriva. Allo stesso tempo voglio dire un grazie sentito a tutte le parti in causa per la disponibilità e la collaborazione offerta. I tempi erano strettissimi, tutto è andato nel migliore dei modi e siamo felici che Corey sabato possa essere a disposizione di coach Bucchi».

Ufficio stampa Virtus Roma