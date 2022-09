Tezenis, ecco Selden: “Cultura e mentalità vincente, contento di essere a Verona”

Presentazione ufficiale per Wayne Selden Jr, oggi, a Negrar di Valpolicella. Una location scelta per presentare anche il nuovo Gold Sponsor, Gustami, marchio di Lanza Srl che ha sede proprio nel paese alle porte di Verona.

“Lanza, con il suo brand GustaMi, ha deciso di unirsi alla Scaligera Basket diventando uno dei suoi GOLD Sponsor – ha commentato Marco Lanza, in rappresentanza dell’azienda – Alla base della sponsorizzazione, nata in accordo con mio fratello Enrico, c’è la volontà di far entrare GustaMi nelle case di tutti noi, in quanto rappresentativo di carne di qualità, sana e nutriente. Gustami può dare molto al benessere e alla salute di tutti noi, come sicuramente Wayne darà molto alla Scaligera nel corso del prossimo campionato”.

È intervenuto, in seguito, il Vicepresidente della Scaligera Basket, Giorgio Pedrollo: “Prima di tutto voglio fare i complimenti alla famiglia Lanza, una realtà che è già eccellenza del territorio veronese che ha una prospettiva sempre più internazionale. Annoverare GustaMi come Gold Sponsor è una soddisfazione e motivo di orgoglio per la famiglia Pedrollo e la Scaligera Basket. Mi auguro che questa collaborazione possa proseguire anche in futuro in quanto credo che il loro prodotto sia adatto ad un pubblico giovane ed energico, oltre che costituire un indubbia qualità italiana.”

L’attenzione si è spostata poi su Wayne Selden, presentato ufficialmente nella stessa occasione: “Wayne è stato la nostra prima scelta in fase di mercato. Siamo stati bravi ad inserirci nel momento migliore nella trattativa; purtroppo, nella nostra preseason, ha avuto uno stop che speriamo finisca il prima possibile. Credo che il suo inserimento possa innalzare il nostro livello della squadra grazie alle sue doti realizzative”.

Wayne Selden, ha poi aggiunto: “Arrivare a Verona, per me, è stato bello fin dal primo giorno. Prima di tutto sono entrato in una cultura e una mentalità vincente che era nata già la scorsa stagione; questo l’ho percepito fin da subito e ora sono contenti di poter fare parte di questo gruppo e cercherò di portare la mia impronta sia in campo che nello spogliatoio. Dopo aver conosciuto il coach e il management, sono stato soddisfatto perchè ho sempre percepito la grande volontà da parte di tutti di costruire una buona stagione. Come sto? Sto andando meglio, lavoro con tanta costanza giorno dopo giorno per arrivare quanto prima al pieno recupero”.

Gian Paolo Zaffani

Resp. Comunicazione

Scaligera Basket