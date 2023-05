Tezenis Verona – Gevi Napoli Basket, Pancotto: “Concentrati sulle motivazioni”

Ultima giornata di Campionato per la Gevi Napoli Basket che affronta domani, nella gara valevole per il trentesimo turno del campionato di Serie A, la Tezenis Verona.

La gara si disputerà all’AGSM Forum di Verona, con inizio fissato alle ore 18,00.

La Gevi, dopo i due successi consecutivi ottenuti al PalaBarbuto contro Tortona e Pesaro, è attesa dalla fondamentale sfida di Verona, decisiva per la salvezza. Gli azzurri infatti, tredicesimi con 22 punti, in caso di vittoria festeggerebbero la permanenza in Serie A. La Tezenis, reduce da due sconfitte con Scafati e Trieste, è matematicamente retrocessa in Serie A2 ma vorrà chiudere nel migliore dei modi la stagione davanti al proprio pubblico.

Nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 26 dicembre, successo della squadra scaligera al PalaBarbuto, 80-74 il finale per la formazione di Coach Ramagli.

Devin Davis sarà l’unico ex della gara. Il giocatore della Tezenis infatti, ha giocato nel corso della stagione con la maglia della Gevi.

Arbitreranno l’incontro Roberto Begnis (Crema), Alessandro Martolini (Roma), Guido Federico Di Francesco (Teramo)

Dichiarazione Cesare Pancotto coach Gevi Napoli Basket

“In una partita dentro – fuori dobbiamo concentrarci sulle motivazioni, e su quello da fare in campo, dando valore ad ogni singolo possesso. Questo anche per la forza di Verona, e la bravura del suo coach. La tensione positiva che ci accompagna, la dobbiamo utilizzare per avere una spinta in più dentro la partita, e per sviluppare la nostra identità difensiva ed offensiva con continuità. Impatto per iniziare ogni quarto e presenza difensiva nell’uno contro uno, sui tiratori e nel taglia fuori. Ed attacco di collaborazione e personalità per sviluppare il gioco in-out.”

La gara tra Tezenis Verona e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta in streaming sulla piattaforma Eleven Sport. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.

