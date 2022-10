Tezenis-Virtus, Squarcina: “Verona, squadra ricca di talento con diversi punti di forza”

Tezenis Verona vs Virtus Segafredo Bologna. Palla a due domani, sabato 15 ottobre, ore 20.30 AGSM Forum (VR).

Diretta Eleven Sports e Radio Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: B. ATTARD, G. DI FRANCESCO, E. GONELLA.

Indisponibili Shengelia e Abass.

Le parole dell’Assistant Coach Iacopo Squarcina alla vigilia della trasferta di Campionato: “Ritorniamo in campo dopo 48 ore dalla sfida con il Bayern Monaco ed è una cosa a cui dobbiamo abituarci perchè accadrà spesso durante la stagione, inoltre la gara di Campionato fa da preludio ad un’altra settimana impegnativa di trasferte europee. Affrontiamo Verona, una squadra neopromessa ma ricca di talento con diversi punti di forza, guidata da un capo allenatore, Coach Ramagli, che rappresenta una assoluta garanzia. Possono contare sul talento degli esterni come Cappelletti ed Anderson, sulla capacità di creare oltre l’arco con diversi tiratori e le alte pecentuali di tiro lo dimostrano dato che sono ai primi posti sia nei realizzati che nelle percentuali. Altro punto di forza è rappresentato dai rimbalzi offensivi e le palle recuperate, segno di una squadra esperta. Dovremo essere bravi ad impattare fisicamente, ad accoppiarci con i loro tiratori cercando di alzare la pressione come abbiamo fatto nell’ultima sfida di Eurolega. Dovremo essere più aggressivi durante l’arco di tutti e 40′ di gioco e, cercare di portare a casa la gara in un campo caldo come quello di Verona, sicuramente può darci stimoli in attesa della doppia trasferta europea.”

Virtus.it