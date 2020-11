Tommaso Baldasso e la storica tripla doppia

Tommaso Baldasso è il primo giocatore a registrare una tripla doppia in Serie A dal 2004 ad oggi, ecco come ci è riuscito:

16 punti

10 rimbalzi

10 assists

Prima di lui era toccato a talenti del calibro di Toni Kukoc, Darren Daye e Tyron Grant che è l’ultimo ad esserci riuscito nella stagione 2003/04.

“All’inizio nemmeno ci ho fatto troppo caso – ha spiegato Baldasso alla Gazzetta dello Sport – ­ ma poi me lo ha scritto un mio amico. Di solito dopo una sconfitta non guardo subito il telefono, infatti è passato un po’ di tempo e mi sono ritrovato una sfilza di messaggi e ho capito che qualcosa non andava.

Ammetto che mi fa piacere perché è una cosa che non succede tutti i giorni, è una bella soddisfazione, ma più che altro sono arrabbiato per la sconfitta, più dei numeri quello che voglio più di tutto è vincere.”