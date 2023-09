Torneo di Cagliari – Sassari sorprende la Stella Rossa e raggiunge in finale Milano

Nonostante le pesanti assenze di Tyree, Cappelletti, Bendzius e Charalampopoulos la Dinamo tira fuori una grande prestazione e batte la Stella Rossa 76-71, conquistando la finale del City of Cagliari, dove affronterà Milano. Difesa di altissimo livello, spirito di gruppo e condivisione della palla, Treier MVP, super prestazione di Whittaker, molto solido Diop con Kruslin e Gentile che danno il loro contributo. Menzione per Pisano da applausi, pubblico strepitoso, Sassari cresce e combatte.

STELLA ROSSA – DINAMO 76-71 (21-16 / 37-28 / 54-49)

Dinamo Sassari: Pisano 3, Treier 19, Dore ne, Kruslin 11, Whittaker 6, Raspino 2, Gandini, Gentile 13, Diop 14, Gombauld 8. Allenatore Bucchi

Stella Rossa Belgrado: Hanga 15, Mitrovic 10, Lazic 6, Napier 4, Bolomboy 3, Ilic 4, Nedovic 13, Giedraitis 12, Kuzmic 4, Karapandzic ne. Allenatore Ivanovic

Parziali: 21-16; 37-28; 54-49

Primo quarto molto interessante per la Dinamo nonostante le pesanti assenze. Whittaker parte bene, Sassari è aggressiva ed esegue, la Stella Rossa fa fatica ad entrare nel ritmo partita, il Banco è bravo a costruire un minibreak da portarsi come dote lungo il match. Treier ha impatto, Diop è determinante uscendo dalla panchina con 6 punti e tutto il repertorio in vetrina già nei primi 10 minuti dove la Dinamo allunga 19-10 per chiudere 21-16.

Molti minuti in campo per Pisano e il resto della panchina, Bucchi non può rischiare niente dal punto di vista fisico, Gentile cerca di dare il suo contributo, Kruslin è una certezza, Sassari continua a difendere e a tenere duro, Gombauld ha buone mani anche dalla media, la Stella Rossa aumenta i giri del motore per riuscire a ricucire lo strappo (28-24). Diop e Gombauld hanno due falli, Bucchi ricorre anche a Luca Gandini da numero 5, i serbi aggrediscono, la Dinamo tiene botta anche se fa fatica a costruire gioco. (30-26 al 17’). Il Banco combatte con le unghie, Kruslin è il miglior marcatore del primo tempo, Sassari va all’intervallo con un insperato ma meritato 37-28, tenendo la squadra di Ivanovic a meno del 30% dal campo.

La Stella Rossa esce dagli spogliatoi per ribaltare il match, Gedraitis e Hanga suonano la carica ma la Dinamo vuole assolutamente vendere cara la pelle, Diop e Kruslin con l’eccellente regia di Whittaker mantengono Sassari avanti, Treier è determinante nella seconda parte di terzo quarto, i serbi ci provano, Gentile e compagni resistono al 30’ (54-49).

La Dinamo si esalta nelle difficoltà, muove la palla benissimo, difende e mostra grande identità. Treier è fondamentale con le sue triple, il cuore di Pisano, la solidità di Diop, l’eccellente partita di Whittaker, determinante in cabina di regia. Sassari respinge il ritorno della Stella Rossa che più volte arriva a contatto ma non supera mai Sassari, che mette in vetrina tutto il suo carattere. Nel concitato finale tripla chiave dell’estone, difesa che non molla un centimetro e finale conquistata grazie al 76-71 finale.

Bucchi: “Bellissima soddisfazione contro una squadra di Eurolega, pubblico super, tutti quelli che hanno giocato hanno dato il massimo, eccellente prestazione, c’è tanto lavoro da fare, giocatori da recuperare, magari non sarà la squadra che allenerò il 1° ottobre ma sono felice per lo sforzo e la disponibilità ad aiutarsi e condividere il pallone”

Cagliari, 9 settembre 2023

Ufficio Comunicazione

Dinamo Banco di Sardegna