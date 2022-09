Torneo di Cagliari – Varese cede alla distanza, il Panathinaikos chiude terzo dopo un overtime

Una Openjobmetis ancora incompleta perde all’overtime contro il Panathinaikos con il risultato di 96 a 85 in occasione della finale 3°/4° posto del XII torneo ‘City of Cagliari’.

Varese parte subito forte sorprendendo la formazione di coach Radonjić sia in difesa che in attacco, dove le folate dei varesini, presi per mano da Brown e Johnson, producono un gap importante fin dai primi 10’ di gioco (23-16), allargato ulteriormente all’intervallo dove la Openjobmetis firma il momentaneo +18 (50-32). La ripresa dopo l’intervallo lungo premia la formazione greca che, minuto dopo minuto, riprende i varesini al 40’ (81-81) approfittando anche di uno 0/2 dalla lunetta di De Nicolao a 3 centesimi dalla fine. Nel supplementare Varese non sfonda, anzi, concede agli avversari quanto basta per chiudere il match sul definitivo 96-85. I biancorossi torneranno in campo giovedì 15 settembre per il Trofeo Lombardia che si terrà a Desio contro l’Olimpia #Milano. Palla a due alle ore 20:00.

PALLACANESTRO OPENJOBMETIS VARESE-PANATHINAIKOS: 85-96 (23-16; 50-32; 71-59; 81-81)

Pallacanestro Openjobmetis Varese: Ross 8, Woldetensae 6, De Nicolao 5, Zhao ne, Librizzi 3, Virginio 6, Ferrero 8, Brown 15, Assui ne, Caruso 13, Johnson 21, Kouassi. Coach: Matt Brase.

Panathinaikos: P. Kalaitzakis 3, Wolters 2, Lee 11, Bochoridis 6, Williams 16, Sarikoupoulos ne, Andrews 14, G. Kalaitzakis 16, Samodurov ne, Chougkaz 4, Mantzoukas 17, Gudaitis 7. Coach: Dejan Radonjić.