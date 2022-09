Torneo La Coupe Landolt – Scafati batte anche il Neuchatel e vola in finale

La Givova Scafati conclude al primo posto il girone Mercier del torneo precampionato “La Coupe Landolt”, di scena a Yverdon-les-Bains, nel cuore della Svizzera.

Dopo il successo conquistato ieri ai danni del Fribourg Olympic (società detentrice dell’ultimo scudetto del campionato di massima serie elvetica), quest’oggi la società dell’Agro ha bissato il risultato, superando 68-77 anche l’Union Neuchatel, terza forza dell’edizione scorsa della Swiss Basketball League. Di conseguenza, sarà nuovamente in campo domani, alle ore 20:45, in finale, per provare ad aggiudicarsi l’ambito trofeo. Alle ore 17:00, invece, lo scafatese Lamb difenderà i colori gialloblù nella gara di tiro da tre punti tra i migliori tiratori di tutti e sei i sodalizi partecipanti.

Anche oggi, come ieri, il risultato finale della sfida, tranne i primi minuti di gara, non è mai stato messo in discussione: il team gialloblù, a metà della prima frazione di gioco, ha infatti ingranato la marcia giusta ed iniziato a prendere un vantaggio importante, poco sotto la doppia cifra, che è riuscito poi a gestire con grande maturità cestistica.

Oltre al lungodegente Thompson, stavolta lo staff tecnico scafatese ha dovuto fare a meno anche di Lamb, tenuto a riposo per un leggero stato febbrile. Tutto il resto dei suoi compagni, tranne Stone, sono andati a punti, non facendo sentire minimamente la mancanza dell’esterno statunitense. Sono stati infatti ben quattro gli atleti campani ad aver terminato la sfida in doppia cifra: Pinkins (14), Rossato (12), Monaldi (11) e Ikangi (13).

Così come accaduto nel precedente incontro della manifestazione, anche stavolta le percentuali di tiro da ogni parte del campo hanno premiato il lavoro degli scafatesi, che tra l’altro hanno pareggiato la lotta a rimbalzo e fatto registrare ben 19 assist, a riprova dell’ottima amalgama di squadra che nel tempo si sta costruendo.

Da rivedere solo l’atteggiamento difensivo, apparso più remissivo rispetto alle precedenti uscite, complice anche la stanchezza in questo duro periodo di preparazione fisica.

Dichiarazione di coach Alessandro Rossi: «E’ stata una partita che ci mette molto a riflettere, perché, rispetto alla prestazione di ieri, abbiamo fatto un evidente passo indietro. Non discuto il gioco e la maniera in cui abbiamo attaccato, facendo girare anche bene la palla. Ciò che non mi è piaciuto è l’atteggiamento e la mentalità difensiva. Siamo stati troppo morbidi, non abbiamo chiuso anzitempo la sfida, pur avendone la possibilità. Il risultato finale non è mai stato in discussione, perché eravamo superiori sotto il profilo tecnico e fisico, ma di partita vera si può parlare solo relativamente al terzo quarto, mentre in tutta la restante parte lo abbiamo fatto a sprazzi, con tanti alti e bassi. Abbiamo concesso troppo agli avversari, compiendo errori banali che nella finale del torneo di domani non ci possiamo permettere».

UNION NEUCHATEL 68 – 77 GIVOVA SCAFATI

UNION NEUCHATEL: West 24, Graser, Maquiese 2, Ancrum 12, Mehic 6, Robertson 6, Chokote n. e., Damjanovic, Memishi 5, Caputo, De La Fuente 13. Allenatore: Trivunovic Mitar. Assistente allenatore: Ciad Timbelrlake.

GIVOVA SCAFATI: Stone 0, Lamb n. e., Pinkins 1, De Laurentiis 6, Landi 4, Rossato 12, Henry 7, Monaldi 11, Ikangi 13, Tchincharauli 4, Donda 6. Allenatore: Rossi Alessandro. Assistenti Allenatori: Nanni Francesco, Mollica Francesco.

ARBITRI: Kenny Jeanmonod, Fabiano Vitalini, Dejan Hohler.

NOTE: Parziali: 14-23; 21-24; 8-19; 25-11. Falli: Neuchatel 23, Scafati 23. Usciti per cinque falli: Robertson, De La Fuente, Rossato. Tiri dal campo: Neuchatel 22/63 (34,9%); Scafati 28/66 (42,4%). Tiri da due: Neuchatel 16/40 (40,0%); Scafati 21/41 (51,2%). Tiri da tre: Neuchatel 6/23 (26,1%); Scafati 7/25 (28,0%). Tiri liberi: Neuchatel 18/22 (81,8%); Scafati 14/18 (77,8%). Rimbalzi: Neuchatel 41 (13 off.; 28 dif.); Scafati 41 (13 off.; 28 dif.). Assist: Neuchatel 12; Scafati 19. Palle perse: Neuchatel 16; Scafati 13. Palle recuperate: Neuchatel 3; Scafati 7. Stoppate: Neuchatel 1; Scafati 3.



Fonte: Sito Uff. Scafati Basket