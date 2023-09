Tornik’e Shengelia MVP della Supercoppa LBA 2023

Grazie a una prova stellare da 15 punti, 12 rimbalzi, 7 falli subiti e 4 assist (per un totale di 36 di valutazione) contro la Germani Brescia in finale e da 13 punti, 5 rimbalzi e 4 assist (per un totale di 18 di valutazione), Tornik’e Shengelia ha conquistato il premio di MVP UnipolSai della Frecciarossa Supercoppa 2023.

Cumulando un totale di 8 assist nel torneo, Tornik’e Shengelia ha anche conquistato il premio di Best Assistman Frecciarossa della Frecciarossa Supercoppa 2023.

Queste le sue parole in mixed zone: “Abbiamo centrato il primo obiettivo della stagione e l’abbiamo fatto da vera squadra, supportati anche dalla grande atmosfera che hanno creato i nostri tifosi, oltre a quella che si respira nello spogliatoio. Sono davvero orgoglioso dei miei compagni e di tutti quelli coinvolti nel club, dallo staff, al coach a chiunque abbia preso parte a questa vittoria. Non sono qui per parlare di statistiche individuali, perciò faccio ancora i complimenti ai compagni. Siamo stati molto attenti in difesa, in attacco abbiamo corso parecchio e ci siamo aiutati per non sprecare tutte le energie subito; abbiamo preso tutti i rimbalzi che potevamo, abbiamo fatto girare bene la palla e penso che questo sia stata la chiave per farci ottenere il successo”.

