Tortona-Brescia, Magro: “Vogliamo subito rimetterci in carreggiata”

“Giochiamo contro una delle squadre più forti del nostro campionato – L’esordio di Coach Alessandro Magro – Una squadra che è stata costruita per disputare il doppio impegno, campionato e coppa europea, con l’ambizione di continuare a fare bene come sta facendo negli ultimi anni. Come noi Tortona è una realtà che vuole emergere nel panorama nazionale ed ha iniziato in maniera ottima la Basketball Champions League vincendo all’esordio in casa contro Murcia e andando a vincere nella seconda giornata sul campo del Bursaspor. In Italia invece la classifica la vede con solo 3 vittorie, ma le 2 sconfitte sono arrivate con 2 squadre altrettanto blasonate come Venezia e Milano, quindi abbiamo assoluto rispetto per la squadra che è Tortona e sappiamo che servirà una partita molto solida da un punto di vista tattico, tecnico ma soprattutto da un punto di vista fisico per arginare quelli che sono i loro punti di forza”.

“Sono una squadra profonda e che sa giocare insieme, ma soprattutto ben allenata – prosegue Coach Magro – e quindi abbiamo la possibilità, dopo la nostra prima sconfitta stagionale in casa con Trento, di provare a rimetterci in carreggiata e abbiamo la volontà di fare immediatamente un’altra vittoria perché sarebbe non solo una vittoria di blasone, ma una vittoria importante perché fatta lontana dalle nostre mura amiche del PalaLeonessa A2A e perché ci darebbe quella fiducia necessaria per continuare ad affrontare il campionato sapendo quanto sia equilibrato e sempre più difficile a mano a mano che le squadre prendono fiducia e trovano la chimica giusta”.

Fonte: Ufficio Stampa Pallacanestro Brescia