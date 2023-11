Tortona-Brescia, Ramondino: “Affrontiamo una squadra che ha già automatismi offensivi consolidati e che in difesa mette grande pressione”

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che al PalaEnergica Paolo Ferraris sarà opposta alla Germani Brescia (palla a due alle ore 17) nella sfida tra due delle formazioni che hanno ottenuto i migliori risultati in Serie A negli ultimi anni.

I bianconeri sono reduce dalla doppia trasferta vincente sui campi di Sassari e Bursa, in cui la squadra ha mostrato progressi. A tale proposito, coach Marco Ramondino commenta così: “Sono sicuramente soddisfatto perché stanno crescendo la conoscenza reciproca tra i giocatori della squadra, delle richieste che come staff facciamo a ognuno di loro e la nostra conoscenza dei giocatori. L’obiettivo è cucire addosso al nostro roster il vestito migliore per continuare in questo percorso”.

I bianconeri hanno già affrontato Brescia nella semifinale di Supercoppa, disputata a settembre al PalaLeonessa. Il capo allenatore del Derthona descrive così le caratteristiche e le qualità dei prossimi avversari: “La Germani è candidata a qualsiasi risultato in questa stagione sia per la qualità del gioco, che dei giocatori del roster, che del fatto che avendo un solo impegno a settimana può essere competitiva per raggiungere tutti gli obiettivi. Ha un roster profondo fatto di dieci giocatori veri, e campioni come Christon che conosciamo bene e che è stato artefice di tanti nostri successi nella passata stagione, Della Valle che tutti conoscono è che è stato MVP del campionato, e Bilan, un pivot di alto livello. Brescia è una squadra molto atletica, che trova dalla panchina in Cournooh, Massinburg, Burnell, Akele e Cobbins giocatori che, se possibile, aumentano ulteriormente il potenziale fisico-atletico e mantengono alta l’intensità in entrambe le metà campo, che è un must della Germani. Affrontiamo una squadra che ha già automatismi offensivi consolidati e che in difesa mette grande pressione facendo saltare i giochi avversari”.

Uff stampa Derthona Basket