Tortona-Cremona, Cavina: “Un’altra sfida stimolante di questo finale di stagione”

Sabato 30 marzo alle 18:00 la Vanoli Cremona affronterà al PalaEnergica “Paolo Ferraris” i padroni di casa di Derthona Basket nella 24ª giornata di Serie A LBA. Presso la sala stampa del PalaRadi, Coach Demis Cavina ha presentato la partita.

«Un’altra sfida stimolante di questo finale di stagione ma ovviamente ne avremo davanti più di una. Dopo domenica, questa è un’altra partita tosta contro una squadra che ha grandissime ambizioni. Personalmente è anche una sfida molto sentita visto che torno ad incontrare amici con cui ho lavorato 3 anni – 3 anni fantastici tra l’altro – ed è anche per noi un’occasione per dare continuità alla vittoria di domenica cercando di ripetere anche a livello emotivo la prestazione di domenica scorsa. Abbiamo sempre detto che ci mancava il canestro, ci mancava un dettaglio per provare a vincere le partite in volata e domenica è arrivato, anche grazie ad una prova emotivamente super. Dobbiamo ripeterci in trasferta, essere altrettanto pronti fisicamente perché incontreremo una squadra molto profonda con grande qualità, molto organizzata. Dobbiamo essere pronti perché ovviamente il finale di stagione ci obbliga ad essere concentrati per cercare di agganciare il nostro obiettivo; per farlo dovremo per forza passare anche attraverso qualche altra vittoria importante e domenica lo abbiamo visto».

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN e su Eurosport 1.

Ufficio Stampa Guerino Vanoli Basket Cremona