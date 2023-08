Tortona dilaga nel test contro Torino

By

Bertram Derthona-Reale Mutua Torino 89-53

(25-12, 45-29, 64-43)

Tabellini:

Derthona: Zerini 4, Dowe 6, Candi 12, Tavernelli 2, Errica ne, Baldasso 18, Basile 7, Daum 16, Obasohan 6, Weems 8, Thomas, Radošević 10. All. Ramondino

Torino: Kennedy 18, Thomas ne, Vencato 4, Ghirlanda, Schina 6, Fea, Poser 5, Osatwna, Ruà, De Vico 8, Cusin 2, Pepe 10. All. Ciani

Si conclude con l’amichevole contro la Reale Mutua Torino il ritiro precampionato della Bertram Derthona. La squadra allenata da Marco Ramondino conduce per tutta la gara e trova indicazioni positive dalla sfida disputata al Palazzetto di Sauze d’Oulx. I Leoni fanno ora ritorno a Tortona per proseguire la preseason: il prossimo impegno è fissato per domenica 3 settembre alle ore 18 a Pavia.

La Bertram comincia la gara con alte percentuali e buone soluzioni di tiro, raggiungendo la doppia cifra di margine sin dalle prime battute: al 10’ Leoni avanti 25-12. Nella seconda frazione, la formazione allenata da Ramondino dilata ulteriormente il proprio margine, prima di subire il parziale rientro avversario. All’intervallo il parziale è 45-29.

Al rientro dagli spogliatoi il Derthona continua a condurre nei ritmi e nel punteggio, arrivando fino al +21 (64-43) della terza sirena. Nell’ultima frazione, il Derthona allunga ancora il divario, trovando buone soluzioni da tutti i giocatori impiegati: il finale è 89-53.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET