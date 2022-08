Tortona, ecco le amichevoli precampionato

By

È ufficialmente cominciata ieri, con il brindisi di inizio stagione, la seconda annata in Serie A nella storia della Bertram Derthona. Al Fermento Cafè un bagno di folla ha accolto i Leoni nella loro prima uscita ufficiale nel cuore della città. La squadra si prepara ora alla partenza per il ritiro di Livigno (20-30 agosto) dove si svolgeranno i primi allenamenti aperti al pubblico. A concludere questi giorni di lavoro, la prima amichevole, in programma a Sondrio martedì 30 agosto alle ore 18 contro SAM Massagno, squadra militante nella Swiss Basketball League.

Tornata a Tortona, la squadra continuerà la preparazione in vista degli impegni ufficiali. Il secondo scrimmage sarà domenica 4 settembre a Scandiano (Reggio Emilia) contro la UNAHOTELS Reggio Emilia allenata da Max Menetti, mentre mercoledì 7 settembre i Leoni saranno di scena al PalaRavizza di Pavia nel ‘Memorial Di Bella’ contro l’Urania Milano (palla a due alle ore 20). La settimana si chiude poi con l’interessante sfida alla Germani Brescia (sabato 10 settembre al PalaLeonessa A2A) valida per la sesta edizione del ‘Trofeo Roberto Ferrari’.

Il successivo appuntamento del precampionato sarà al prestigioso ‘Trofeo Carlo Lovari’ in programma al PalaTagliate di Lucca il 16 e 17 settembre. In semifinale la Bertram sarà impegnata alle ore 20.45 contro la Virtus Segafredo Bologna. Ad arricchire il prestigio di questo evento, le altre due partecipanti: la Germani Brescia e l’Umana Reyer Venezia.

L’ultimo appuntamento del precampionato della squadra allenata da coach Ramondino è in programma mercoledì 21 settembre al PalaEnergica Paolo Ferraris contro la Vanoli Cremona. La settimana seguente sarà tempo del primo impegno ufficiale della stagione, la Supercoppa LBA 2022: i Leoni sfideranno la Dinamo Sassari mercoledì 28 settembre alle ore 18 al PalaLeonessa A2A di Brescia. L’incontro è valido per la semifinale del torneo.

Nel fine settimana, poi, sarà già tempo di Serie A 2022/23: a sfidare i bianconeri nella prima giornata (domenica 2 ottobre), al PalaEnergica Paolo Ferraris, sarà la Dolomiti Energia Trentino.

