Tortona, il punto sulle condizioni della squadra

Derthona Basket comunica che l’atleta J.P. Macura, a causa della lombalgia riscontrata la scorsa settimana e dopo avere effettuato accertamenti, continua il lavoro differenziato e le terapie. La sua situazione verrà rivalutata dallo staff medico e fisioterapico del Club al fine del progressivo rientro in gruppo.

Riccardo Tavernelli ha accusato un problema al polpaccio destro in allenamento, ha effettuato i primi esami strumentali e la sua situazione viene quotidianamente monitorata per definire i tempi di recupero.

Gli atleti Niccolò Filoni e Leon Radošević sono rientrati in gruppo: la loro condizione sta progredendo dopo gli stop della settimana scorsa.

La Società ringrazia il Derthona Basketball Lab per avere messo a disposizione ragazzi per mantenere alta la qualità degli allenamenti in questa fase iniziale della stagione.

