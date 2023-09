Tortona lotta ma non basta, vince il Baskonia di misura

Baskonia-Bertram Derthona 86-85

(26-25, 44-40, 67-62)

Baskonia:Howard 17, Mannion 7, Raieste, Sedekerskis, Marinkovic 8, Miller-Mcintyre 3, Diez 2, Rogkavopoulous 11, Diop 2, Kotsar 12, Costello 8, Besson 2, Moneke 14. All. Penarroya

Derthona: Zerini, Dowe 6, Candi 6, Tavernelli 3, Errica, Baldasso 12, Basile 2, Daum 16, Obasohan 12, Weems 13, Thomas 8, Radošević 7. All. Ramondino

Nuova prova di solidità per la Bertram Derthona che, opposta al Baskonia in una sfida dal sapore europeo e dal grande fascino, gioca alla pari degli avversari per tutti e quaranta i minuti, arrendendosi in volata solo nelle battute conclusive. Per la squadra allenata da Ramondino un buon viatico per prepararsi al meglio al primo impegno ufficiale dell’annata, la Frecciarossa Supercoppa 2023.

Primi minuti di gara giocati con grande ritmo da due squadre che trovano fluidità in attacco e muovono rapidamente il punteggio: per la Bertram, sono Weems e Baldasso i principali terminali offensivi di un quarto che termina con il parziale di 26-25. Nella seconda frazione l’incontro scorre con lo stesso leitmotiv fatto di equilibrio e intensità: all’intervallo Baskonia avanti 44-40.

Al rientro dagli spogliatoi, il Derthona produce un grande sforzo e si garantisce numerosi extrapossessi, con i quali riesce a mettere la testa avanti nel punteggio, prima di subire il controbreak avversario. Alla terza sirena spagnoli in testa per 67-62. L’ultimo periodo è un crescendo di emozioni, che conducono a un finale in volata: la Bertram ci entra in vantaggio con i canestri di Obasohan, ma poi il Baskonia, proprio nelle battute conclusive, opera il controsorpasso e si impone per 86-85.

