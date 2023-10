Tortona – Olimpia Milano, Ramondino: “Segnali di crescita dalle ultime partite”

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che domani alle ore 18.15 al PalaEnergica Paolo Ferraris affronterà l’EA7 Emporio Armani Milano nella quarta giornata del campionato di Serie A 2023/24. A presentare l’affascinante sfida di domani contro i campioni d’Italia è stato coach Marco Ramondino: “Tante squadre, tra cui Milano, si sono rinnovate per crescere e battere la competizione. Si tratta di un Club che ha il chiaro obiettivo di competere al massimo livello sia in Italia che in Europa e che si è attrezzato di conseguenza. A partire dal coaching staff, e da coach Ettore Messina, ha tutto sia a livello di strumenti che di organizzazione per essere dominante”.

La Bertram è reduce da tre successi consecutivi, di cui l’ultimo in BCL contro Murcia, che coach Ramondino ha così commentato: “Sicuramente nelle ultime partite ci sono stati segnali di miglioramento nella durezza e nella crescita di livello nel corso delle gare, e di questo siamo contenti. Dobbiamo essere altrettanto consapevoli di avere importanti margini da esplorare. Stiamo crescendo, ma dobbiamo lottare contro la discontinuità e gli alti e bassi che abbiamo. È giusto comunque essere fiduciosi, perché sta crescendo la conoscenza reciproca tra di noi”.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET