Tortona-Pesaro, De Raffaele: “Abbiamo bisogno del calore del nostro pubblico”

By

Vigilia di campionato per la Bertram Derthona, che torna a giocare davanti al proprio pubblico affrontando la VL Carpegna Prosciutto Pesaro. La palla a due dell’incontro valido per la 28° giornata della Serie A 2023/24 è in programma alle ore 19.

A presentare le caratteristiche dei prossimi avversari è stato, come di consueto, coach Walter De Raffaele: “Pesaro ha cambiato moltissimo nel corso della stagione, e nei cambi effettuati ha trovato un nuovo assetto e tanta qualità. I nuovi innesti hanno avuto subito impatto: Love ha inciso, Wright-Foreman è un talento assoluto che ha cambiato la squadra, che ora gioca molto aperta e ha tanta iniziativa in attacco. Dovremo provare a limitare la loro capacità di aprire il campo, con Cinciarini direttore d’orchestra, e il loro tiro da tre punti che è un elemento importante”.

Il capo allenatore bianconero ha poi aggiunto: “L’infortunio di Kamagate cambia la dinamica della squadra e, considerando che abbiamo fuori anche Radošević e Candi, dovremo giocare un po’ diversamente. Sicuramente abbiamo bisogno del calore e del sostegno del pubblico, che è sempre stato il sesto uomo in tutte le gare che abbiamo giocato, perché ci attende una partita molto dura e difficile”.

UFF.STAMPA DERTHONA BASKET