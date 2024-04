Tortona-Pesaro, Sacchetti: “Dobbiamo dare il massimo come sempre”

By

Il Coach della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro Meo Sacchetti ha presentato il match della 28^ giornata di Serie A che vedrà i biancorossi impegnati sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris contro la Bertram Derthona Tortona: palla a due alle 19:00 di domani, sabato 20 aprile con diretta streaming su DAZN, radiocronaca diretta su Radio Incontro Pesaro (FM 91.9 per Pesaro, 103 per Urbino e zone interne) e in replica alle 21:30 di lunedì 22 aprile su TVRS (canale 13 del digitale terrestre). A dirigere l’incontro saranno i signori Lanzarini, Gonella e Galasso.

“Arriviamo a questo match contenti di quanto abbiamo fatto, dopo le ultime due vittorie in squadra si respira un clima completamente diverso. Noi dobbiamo dare il massimo come sempre, con l’atteggiamento visto contro Treviso, Sassari e Pistoia. Tortona ha un bel roster, nonostante alcuni problemi di infortuni. Noi dobbiamo pensare a noi stessi, senza preoccuparci degli avversari. L’inserimento di Love sta proseguendo bene, iniziamo a conoscere le sue qualità ed è sempre molto disponibile: i ragazzi hanno apprezzato il suo coinvolgimento. Sappiamo che a Tortona sarà un match difficile ma andiamo a giocarcela senza timori, con l’obiettivo di dare delle risposte importanti al pubblico di Pesaro”.

Ufficio Stampa Carpegna Prosciutto Basket Pesaro