Tortona-Reggio Emilia, Priftis” cambiare il nostro rendimento in trasferta”

Diciottesima giornata di campionato alle porte per la UNAHOTELS Reggio Emilia, che domani alle 18:30 sarà di scena al PalaEnergica di Casale Monferrato per sfidare la Bertram Derthona.

Il match, che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN, verrà diretto dalla terna composta da Attard, Borgioni e Patti.

Così coach Priftis ha presentato la sfida alla vigilia: “Tortona ha un roster profondo e di qualità e nelle ultime settimane ha mostrato grandi miglioramenti, vincendo con personalità in casa contro Scafati e Venezia e giocando una partita molto solida a Milano in trasferta. Hanno 12 giocatori veri da rotazione. Riguardo noi, è stata una settimana non facile a livello di gestione degli allenamenti per via di qualche problema fisico a Vitali e Smith, che valuteremo a ridosso del match. Vogliamo mostrare un’attitudine diversa in trasferta, più seria e competitiva delle ultime uscite, perchè il nostro rendimento lontano da Reggio è sicuramente un problema che vogliamo risolvere”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana