Tortona-Reggio Emilia, Sakota: “Contro la terza forza del campionato serve una gara di alto livello”

Queste le parole di coach Dragan Sakota alla vigilia: “Affrontiamo la seconda di tre gare in una settimana e non sarà facile, ma soprattutto ci troviamo di fronte alla terza forza di questo campionato, una delle squadre che ha mostrato maggiore solidità e consistenza durante l’arco di tutta la stagione. Giocano un basket moderno, con un attacco estremamente equilibrato, condividendo la palla con grande profitto, mentre difensivamente hanno principi molto solidi e radicati. Per questo, se vogliamo avere chances di vittoria dovremo disputare una gara davvero di altissimo livello. Mancano solo quattro gare alla fine, dobbiamo continuare ad avere la stessa attitudine mostrata nell’ultimo mese, ogni sfida è un’opportunità in più per noi per avvicinarci alla salvezza”.

Ufficio Stampa Pallacanestro Reggiana