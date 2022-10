Tortona-Trento, Molin: “Dovremo impedire alla Bertram di giocare al suo ritmo”

L’allenatore bianconero presenta la sfida di domenica pomeriggio tra i suoi bianconeri orfani di Spagnolo e Ladurner e la “big” piemontese (palla a due alle 17.00, diretta ELEVEN Sports): «La squadra sta mostrando solidità, coesione, e capacità di andare sopra ai problemi che dobbiamo affrontare»

Bertram Derthona Tortona (0-0) vs. Dolomiti Energia Trentino (0-0)

1a giornata LBA Serie A UnipolSai | PalaFerraris, Casale Monferrato

Domenica 2 ottobre 2022 | ore 17.00 | ELEVEN Sports

Kinesi Injury Report

LELE MOLIN (Allenatore DOLOMITI ENERGIA TRENTINO): «Finalmente si comincia. Siamo particolarmente entusiasti e carichi di avviare questa nuova stagione e vogliamo provare a farlo nel migliore dei modi. Affrontiamo una squadra di alto livello, che specialmente in casa proverà a far valere le sue armi migliori: Tortona ha ritmo, si esprime al meglio in contropiede, con grande dinamismo per sfruttare atletismo e tiro dei suoi giocatori di riferimento. Noi dovremo provare a togliere loro la possibilità di correre e dettare i ritmi dell’incontro, servirà attenzione e concentrazione. La squadra sta mostrando solidità, coesione, e capacità di andare sopra ai problemi che dobbiamo affrontare. L’assenza di Spagnolo? E’ un peccato non avere Matteo e Max Ladurner disponibili, in questo lungo precampionato abbiamo il piccolo rammarico di non avere mai avuto o quasi la squadra al completo: però siamo soddisfatti della nostra preseason, la squadra ha lavorato duramente e seguito un percorso di crescita. E i giocatori hanno trovato velocemente la chimica e il modo di stare in campo insieme. Ora è finito il basket d’estate, parlerà il campo».

